Incidente Milano, ancora da identificare il giovane investito dal taxi

Restano gravi condizioni del ragazzo travolto mentre stava attraversando la strada in piazzale Tripoli. Proseguono le indagini risalire alla sua identità

Restano gravi le condizioni del giovane investito domenica sera, a Milano, da un taxi il cui conducente poi si è fermato a prestare i soccorsi. Il ferito, non ancora identificato e dall'età apparente di 25 anni, si trova ricoverato all'ospedale di Niguarda.

Le indagini sull'incidente a Milano

Secondo quanto si è appreso, la polizia locale, che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente, non lo ha ancora identificato dato che con sé non aveva documenti ma solo una carta di credito, dalla quale sembrerebbe avere nazionalità brasiliana. L'incidente è avvenuto all'altezza di un locale, in piazzale Tripoli. Il taxi viaggiava sulla corsia riservata mentre il giovane stava attraversando, forse nei pressi delle strisce pedonali.