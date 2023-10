Donna aggredita da un pitbull nel Pavese: morta 84enne

È avvenuto verso le 10.30 di questa mattina in località Ghiaie, nel comune di Corana. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto

Una pensionata di 84 anni è morta questa mattina nell'Oltrepò Pavese dopo essere stata aggredita da un pitbull. L'episodio è avvenuto verso le 10.30 in località Ghiaie, nel comune di Corana (Pavia). L'anziana è stata soccorsa dagli operatori del 118, che però non sono riusciti a salvarla. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Voghera (Pavia) e i tecnici di Ats Pavia che hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'accaduto.