Incidente a Milano in via Solari: grave una ciclista 20enne

Incidente in via Solari a Milano. Intorno alle 15 di oggi, 17 ottobre, una ragazza di 20 anni in bicicletta è stata investita da una moto e, sbalzata per diversi metri dopo lo scontro. La giovane ha riportato un trauma alla testa e a una gamba. E' stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo. Il motociclista di 34 anni ha avuto conseguenze meno gravi ed è stato portato in codice giallo al Policlinico, con un trauma cranico e uno al braccio.