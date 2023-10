Incidenti a Milano, travolti due bambini in monopattino e due pedoni

Questa mattina due ragazzi di 11 e 12 anni sono stati investiti da un'Opel Corsa in piazzale Axum, in zona San Siro a Milano . L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle otto all'angolo tra il piazzale e via Capecelatro, vicino alla scuola media Negri. Da quanto si apprende, i due giovanissimi, quando sono stati investiti, erano a bordo di un monopattino elettrico. Sul posto la polizia locale per i rilievi e i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica. Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) riferisce che entrambi i ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso del vicino ospedale San Carlo, non in gravi condizioni.

Due pedoni investiti da una moto in viale Tibaldi

Sempre questa mattina due pedoni sono stati investiti in viale Tibaldi pochi minuti prima delle 9, all'altezza del Municipio 5 e del Comando dei vigili. I due, mentre attraversavano la corsia preferenziale centrale del viale, sono stati travolti da una moto che poi è rovinata a terra. Una donna di 49 anni e un uomo di 35 sono stati trasportati in codice giallo, non in pericolo di vita, in ospedale. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di uno dei due pedoni e del motociclista, mentre il secondo pedone avrebbe rifiutato il trasporto. Sul posto la dinamica è ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale. Per permettere i soccorsi la circolazione delle linee di filobus 90 e 91 è stata sospesa per un breve periodo.