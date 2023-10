Milano, le iniziative per la Giornata internazionale contro la povertà

Dietro ai 2.608 homeless che vivono a Milano ci sono persone con storie diverse. Chi non riesce ad avere un alloggio per la mancanza di un reddito adeguato, ma anche donne che fuggono da un compagno violento, papà separati che non si possono permettere di pagare un affitto, uomini e donne che perdono il proprio lavoro per problemi di salute fisica o psichica.

Sabato 14 ottobre sarà una notte all'insegna della solidarietà, dell'arte, della musica e del gioco. Torna "La Notte dei Senza Dimora", iniziativa organizzata da una ventina di associazioni ed enti milanesi con lo scopo di sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sulla condizione di povertà ed emarginazione sociale delle persone senza dimora e di far conoscere le realtà che si occupano di reinserimento e assistenza di persone in difficoltà. Per tutto il pomeriggio e la serata, chi desidera dare un piccolo contributo concreto, potrà portare in piazza dentifricio, sapone, spazzolino e pettine che verranno inseriti nei kit igienici che le associazioni consegneranno ai senza dimora.

Il programma

La “Notte” inizia alle ore 16 in piazza Sant’Eustorgio, che sarà animata da giochi da tavolo e di gruppo grazie alla presenza dei volontari dell'Associazione Ludoverse e dagli attori del Teatro dell'Armadillo. Il gioco diventa così un'occasione per conoscersi, per stare insieme a chi non ha una casa, in un clima di festa e serenità. Dalle ore 18 alle ore 19, con la presenza dell’Assessore al welfare e salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolè, si terrà un incontro sulla “situazione dei senza dimora a Milano”. A seguire, verranno assegnati i riconoscimenti per il “Premio Isacchi Samaja”, organizzato in memoria di Amelia Isacchi Samaja, fondatrice dell’omonima Fondazione, dedicato agli artisti che vivono in strada. La serata continuerà con la musica, grazie a band come i Mitoka Samba e ai musicisti di strada, tra i quali Marina Madreperla. Alle ore 20 ci sarà la distribuzione a tutti i partecipanti della cena preparata dalle associazioni organizzatrici della Notte dei senza dimora. L’evento avrà il suo culmine, infine, nella dormita all’aperto a cui tutti i partecipanti alla serata sono invitati a prendere parte, muniti di sacco a pelo per condividere la condizione, almeno per una notte, di chi non ha casa.