Povertà in aumento in Europa, Italia doppia la media

Aumantano i poveri in Ue, cioè i cittadini che non possono permettersi un pasto completo ogni due giorni. E l'Italia fa peggio della media europea con un tasso quasi doppio: circa 15 italiani su 100. È quanto emerge dalle rilevazioni dell'Eurostat aggiornate allo scorso anno. Nel 2022, spiega l'istituto di statistica europeo nel suo ultimo report, l'8,3% della popolazione dell'Ue non ha potuto permettersi un pasto contenente carne, pesce o un equivalente vegetariano ogni due giorni. Si tratta di un punto percentuale in più rispetto al 2021

