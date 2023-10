Milano, travolto sulle strisce e ucciso da un bus in viale Forlanini

Si chiamava Fabio Buffo, il 48enne milanese morto dopo essere stato urtato da un autobus dell'Atm in viale Forlanini all'angolo con via Bellosio. L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 9:30. Secondo la prima ricostruzione della polizia locale l'autobus che arrivava dal centro città doveva girare a destra, ma un'auto parcheggiata in avaria ha reso più complicate le manovre e quindi durante la svolta il pedone, che era sulle strisce pedonali, è stato urtato. Quando è arrivata l'ambulanza i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo.

In una nota l'Atm, azienda di trasporti milanese "esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore". "Un grave incidente stamattina intorno alle 9.30 in viale Forlanini - si legge nella nota - ha coinvolto un bus della linea 175 e un uomo di 48 anni, che putroppo è deceduto. Sono in corso gli accertamenti da parte delle Forze dell'Ordine con cui c'è massima collaborazione da parte dell'Azienda. Atm si impegna a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto".

Testimoni: "All'incrocio c'era un'auto in avaria"

Secondo alcuni residenti che abitano proprio davanti al luogo del tragico incidente, "Una macchina ferma sulle strisce pedonali con un uomo intento a cambiare una gomma bucata avrebbe ostruito la visuale" all'autista dell'autobus. Secondo gli abitanti inoltre chi guidava il mezzo Atm aveva poco spazio per fare manovra, ossia svoltare a destra in via Bellosio arrivando da viale Forlanini: da un lato macchine parcheggiate in divieto di sosta e dall'altro, quasi all'angolo l'auto in avaria. "Probabilmente non ha visto il pedone- è stato sottolineato - in quanto avrà dovuto stare attento a non prendere l'uomo che sostituiva la gomma ed evitare le macchine posteggiate. L'autobus comunque andava piano". All'incrocio dove è avvenuta la tragedia stamattina è arrivato anche il parroco e anche alcuni abitanti del quartiere Forlanini dove la vittima è nata e cresciuta.