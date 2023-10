Milano, pedone travolto da un'auto in via Palmanova: è grave

Ancora un incidente in città. L'uomo, un 82enne, è stato trasportato in codice rosso, in arresto cardiaco, all'ospedale Niguarda

Ancora un incidente per le strade di Milano. Un anziano è stato investito e ora è ricoverato in gravi condizioni. È accaduto lunedì mattina in un controviale di via Palmanova, nella zona nord della metropoli. L'uomo, un 82enne, è stato trasportato in codice rosso, in arresto cardiaco, all'ospedale Niguarda. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso. Sul posto la Polizia locale per gli accertamenti. (Travolti e uccisi: il longform sulle vittime della strada)