Milano, tensioni e spray al peperoncino a una festa fuori dal liceo

Spintoni e qualche schiaffo, con anche dello spray al peperoncino spruzzato nell'aria, sono volati la scorsa notte, a Milano, alla 'Leo Fest 2023', la festa organizzata (senza autorizzazione) per l'inizio dell'anno scolastico davanti al liceo Leonardo da Vinci, nei pressi del Palazzo di Giustizia. Sarebbero stati circa 2mila i ragazzi radunatisi per la festa tra via Respighi e via Corridoni.

La rissa

Intorno alla mezzanotte sono cominciate le liti. Online circolano filmati postati sui social dagli stessi studenti, in cui si vedono ragazzi aggrediti a calci e presi per il collo sotto i portici del palazzo della Città metropolitana di Milano, con altri che poi intervengono in loro aiuto, urla, qualche bottiglia che vola e poi, in via Corridoni, ragazzi a terra dopo aver inalato del 'capsicum' spruzzato in mezzo alla folla. Non risultano feriti e sul posto non risulta che sia intervenuto né il 118 né le forze dell'ordine, dato che nessun allarme è stato lanciato.