Milano, due aggressioni nella notte: tre feriti

La prima aggressione è accaduta in via Savona, intorno alle 4.30. Feriti un 20enne e un 31enne Alla stessa ora e a poche centinaia di metri di distanza, in via Giambellino, c'è stata la seconda aggressione: ferito un 33enne

Le aggressioni

La prima aggressione è accaduta in via Savona, intorno alle 4.30. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 20 anni è stato trovato con gravi ferite al volto, collo e torace, forse causate da un coccio di bottiglia, ed è stato portato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano. Vicino a lui c'era un 31enne, con ferite da taglio al petto, che è stato trasportato in codice giallo alla clinica Humanitas di Rozzano. Alla stessa ora e a poche centinaia di metri di distanza, in via Giambellino, c'è stata la seconda aggressione: è stato soccorso un altro giovane straniero, di 33 anni, con ferite da taglio al torace. È stato ricoverato in codice giallo al Policlinico di Milano. La polizia sta indagando sulle due aggressioni.