Aggressione violenta in una palazzina del centro dove un operaio ha aggredito una casalinga che stava innaffiando le piante sul balcone. La donna è stata aggredita e portata d'urgenza in ospedale con due costole fratturate prima di essere dimessa con una prognosi di 25 giorni

Una brutta storia di aggressione tra vicini di casa è avvenuta in una palazzina nel centro di Frosinone, dove una signora è stata picchiata da un operaio di 57 anni, che l'ha presa a calci e pugni. La donna, innaffiando i fiori sul suo balcone, aveva innavertitamente fatto cadere dell'acqua sul balcone del piano di sotto, dove l'uomo stava prendendo il sole su una sdraio. Lo racconta Il Messaggero.

Per la donna prognosi di 25 giorni

L'uomo, dopo aver visto i suoi panni sullo stendino bagnati, ha reagito con violenza inaudita, tanto che la vicina di casa, una casalinga, è stata aggredita e portata d'urgenza in ospedale con due costole fratturate prima di essere dimessa con una prognosi di 25 giorni. Nonostante le scuse iniziali della donna, la rabbia del vicino non si era placata e i due avevano cominciato a litigare furiosamente. "Incivile, maleducata!", ha urlato l'operaio. La casalinga ha risposto e a quel punto l'uomo si è presentato alla porta. Quando la donna gli ha aperto, l'ha colpita a calci e a pugni. L'operaio è stato rinviato a giudizio per lesioni personali.