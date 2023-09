Milano, treno esce dai binari in stazione a Cadorna: nessun ferito

A bordo del treno, conferma Trenord, non c'erano passeggeri ma solo il macchinista

Un treno, senza passeggeri a bordo, è uscito dalle rotaie alla stazione Cadorna di Milano. E' successo mentre il convoglio era in fase di manovra per raggiungere il binario da cui doveva partire. A bordo del treno, conferma Trenord, c'era solo il macchinista. Non si registrano feriti.