Al via il primo Festival delle Relazioni Umane

L'evento è in programma per il 29 settembre a Bussero. L'ideatore Muscò: "Ci troviamo di fronte a sfide difficili e per trasformarle in vere opportunità, per evolvere, necessitiamo di incontri, confronto e trovare insieme nuove risposte"

Il 29 settembre si terrà la prima edizione del Festival delle Relazioni Umane a Bussero, in provincia di Milano. Un grande evento per trasformare il lavoro attraverso una rete

Al centro del Festival, organizzato da Flexx Group e prodotto da Francesco Muscò Management, c'è la convinzione che il benessere e la crescita personale sono fattori chiave per raggiungere il successo. Francesco Muscò ha dichiarato: "Tutti siamo chiamati a gestire relazioni e queste impattano ogni giorno sulla qualità della nostra vita a tutti i livelli. Ci troviamo di fronte a sfide difficili ogni giorno e per trasformarle in vere opportunità per evolvere, necessitiamo di incontri, confronto e trovare insieme nuove risposte. Per questo è nato il Festival delle Relazioni Umane".

Il programma

Nel corso della giornata sono previsti workshop, speech e momenti di spettacolo in un nuovissimo polo culturale artistico e multifunzionale. Tra le ore 16.00 e le 18.30 sono previsti sei workshop in contemporanea, tenuti da professionisti ed esperti del settore. A seguire, un aperitivo pensato proprio per fare networking nel foyer al piano terra. In teatro, dalle 20.00 alle 21.30, gli speech di professionisti e imprenditori con un’importante presenza nel web come Assunta Corbo, Michela Bellomo, Silvia Arosio, Andrea Pietrini, Gianfranco Minutolo e Francesco Muscò. Non mancheranno anche momenti di spettacolo, proposti da realtà e scuole di danza e arti circensi del territorio, ma anche dall’attore Simone Migliorini, Ideatore del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra.