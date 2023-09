A Christmas Magic: Milano si prepara per un Natale speciale

Lucine colorate, sentieri innevati e leccornie tradizionali: "It's beginning to look a lot like Christmas", direbbe Michael Bublé. Mancano ancora tre mesi ma Milano si sta già preparando per festeggiare un Natale ricco di novità. Dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 sarà possibile vivere un'esperienza unica e immersiva all'Allianz MiCo.