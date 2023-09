Milano, linea metro Rosa allo studio: quali fermate potrebbe fare

Con il percorso ferroviario della Circle Line ormai in definizione, Milano si, appresta ad accogliere, dopo la blu , un'altra nuova linea della metropolitana , la M6, già definita la rosa. Questa andrebbe infatti a coprire quella porzione di territorio ancora poco servito, tagliando in maniera diagonale il capoluogo lombardo, dalla periferia nord ovest a quella sud est.

Le fermate

Secondo le prime ipotesi un capolinea potrebbe essere nella zona Certosa-Musocco, fondamentale per alleggerire il traffico tra viale Certosa, McMahon e il ponte della Ghisolfa. Dall'altra parte scendendo verso sud la metropolitana linea rosa potrebbe arrivare verso il Municipio 5, arrivando fino a Ponte Lambro. La zona del Vigentino infatti attualmente è in grande espansione anche perchè coinvolta nei lavori per le Olimpiadi invernali del 2026. Anche in questo caso la volontà dell'amministrazione è quella di riqualificare una zona poco coperta dai servizi.