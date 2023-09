Milano, investe ragazzo fuori da un locale e fugge: morto 28enne

È avvenuto in viale Jenner verso le 4 del mattino. Il giovane stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali quando il veicolo lo ha travolto. L'autista non si è fermato a prestare soccorso

Era uscito da poco dalla discoteca Alcatraz con alcuni amici e stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali, in viale Jenner, quando intorno alle 4 è stato investito da un'auto: così è morto, a Milano, un 28enne. L'autista non si è fermato a soccorrerlo.

L'incidente e i soccorsi

Il ragazzo, italiano nato in Bulgaria, è stato soccorso e portato in gravissime condizioni - in arresto cardiaco - all'ospedale Niguarda dove è deceduto poco dopo. L'auto proveniva da via Livigno ed era diretta verso piazzale Maciacchini. La polizia locale, che svolge le indagini, sta esaminando i filmati delle telecamere della zona.