Milano, scoperta bisca clandestina in via Paulucci de Calboli Fulcieri: 11 indagati

A Milano , le autorità di polizia hanno individuato una bisca clandestina all'interno di alcuni locali al piano terra di un'associazione culturale situata in via Paulucci de Calboli Fulcieri. Nella scorsa settimana, giovedì, gli agenti appartenenti al commissariato Greco Turro hanno condotto una retata simulando una consegna di un pacco, impiegando a tale scopo un furgone per il trasporto merci. All'interno c'erano diversi tavoli super tecnologi da gioco del mahjong, un mazzo di carte e un tavolo con due tappeti da poker dove erano appoggiati contenitori in plastica con all'interno banconote e monete verosimilmente utilizzati per riporre la posta della giocata.

Gli agenti attirati dalla presenza di molte auto di grossa cilindrata

In totale hanno arrestato un 36enne per detenzione ai fini di spaccio di shaboo e indagato in stato di libertà 11 cittadini cinesi, di età compresa tra i 30 e i 60 anni: 9 per partecipazione a giochi d'azzardo - di questi un 45enne anche per resistenza a pubblico ufficiale e un 31enne per porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere - e due persone, di 31 e 45 anni, per il reato di esercizio di giochi d'azzardo aggravato. Era stata la presenza di diverse auto, tutte di grossa cilindrata, parcheggiate nella strada del circolo e un continuo andirivieni di persone di origine cinese a insospettire i poliziotti della squadra investigativa del commissariato di zona.