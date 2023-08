Buccinasco, alberi piantati dal Comune bruciati con l'acido

Per la quarta volta il Comune di Buccinasco, nel Milanese, ha messo a dimora un albero all'altezza del numero 30 di via Di Vittorio e per la quarta volta consecutiva la pianta è morta, corrosa da una sostanza acida. Lo rende ha reso noto il sindaco Rino Pruiti aggiungendo: "Ora diciamo basta: non ripianteremo più".

L'appello del sindaco: "Denunciate"

"Per adesso ha vinto lei almeno finché qualcuno non si farà avanti per denunciare quello che tutti sanno". La responsabile degli atti vandalici infatti sarebbe nota. Il sindaco sostiene infatti che "è una signora col cane animata da un forte dissenso politico verso la mia amministrazione, ma nessuno la denuncia". Così il Comune ha deciso di non ritentare. "Troppo costoso e troppo frustrante - spiega ancora il primo cittadino - pensare di ripiantare sapendo come va a finire. Mettere una telecamera? Sarebbe grottesco e costa". La strada, aggiunge Pruiti, conta un "centinaio di alberi bellissimi ma in quel punto lì si crea sempre un 'buco' perché ogni volta che ripiantiamo l'albero viene 'assassinato'. I dipendenti dell'ufficio Ambiente sono scoraggiati. Non è solo una questione di soldi, una delle impiegate ha pianto di fronte all'ennesimo albero distrutto".