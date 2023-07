Milano, studentessa 21enne picchiata per tentata rapina alla Bovisa

E' successo nella notte tra venerdì e sabato 29 luglio in via Brofferio, all'angolo con piazza Bausan. L'aggressore, un 29enne, è stato arrestato

Una ragazza di 21 anni, studentessa al Politecnico, è stata picchiata violentemente in strada durante un tentativo di rapina in zona Bovisa a Milano. E' successo nella notte tra venerdì e sabato 29 luglio in via Brofferio, all'angolo con piazza Bausan. L'aggressore, un 29enne, è stato arrestato.

L'aggressione

La ragazza, racconta al Corriere della Sera, lavora come cameriera in un locale a Porta Venezia e stava tornando a casa quando è avvenuta l'aggressione. Intorno alle 3.45 è stata avvicinata da un 29enne nordafricano che ha cercato di strapparle la borsa e il cellulare. Spinta a terra, la giovane si è rannicchiata sull'asfalto cercando di proteggere la borsa. Il ladro allora ha iniziato a prenderla a calci nel tentativo di farla desistere. L'arrivo di alcuni passanti ha poi messo in fuga il rapinatore, che è stato arrestato poco dopo da una volante della polizia.