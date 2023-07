Incidente sull'A8 a Lainate, tir invade corsia: tre feriti, uno grave

In direzione Milano è stata riaperta una corsia, mentre in direzione Varese e Como il traffico è ancora bloccato

Incidente questa mattina, poco dopo le 9, sull'Autolaghi fra Lainate (Milano) e lo svincolo A8 e A9. Un camion frigorifero ha sfondato le barriere spartitraffico jersey ed è finito nella carreggiata opposta dove ha investito almeno due mezzi. Tre persone sono rimaste ferite: la più grave è stata portata in codice rosso al Niguarda di Milano. Codice giallo per un uomo di 45 anni, portato al Sant'Anna di Como, e una donna di sessanta portata all'ospedale di Legnano.

Traffico bloccato

Il camion stava viaggiando in direzione Milano. La circolazione è stata sospesa in entrambe le direzioni per permettere l'intervento dei vigili del fuoco, della polstrada e dei sanitari. Dopo circa mezz'ora in direzione Milano è stata riaperta una corsia, mentre in direzione Varese e Como il traffico è ancora bloccato e dovrebbe essere a breve riaperta una corsia. E' stata allertata anche la protezione civile.