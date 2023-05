Trans picchiata dalla polizia a Milano, agenti denunciati per tortura

La querela

La querela è stata depositata dal suo legale Debora Piazza che è anche in contatto con il consolato brasiliano. Oltre al referto medico che riporta “ferita alla testa compatibile con una manganellata", l’avvocatessa ha consegnato anche un video che mostra le fasi successive ai colpi contro la vittima, quando viene fatta salire in auto. L'inchiesta è stata aperta dal pm Giancarla Serafini e dall'aggiunto Tiziano Siciliano, per lesioni aggravate dall'abuso della pubblica funzione. Nelle prossime ore dovrebbero essere iscritti i nomi di almeno tre dei quattro agenti della polizia locale intervenuti. Un'agente donna, non avrebbe preso parte al presunto pestaggio su cui indagano i pm.