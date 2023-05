Milano, neonata abbandonata davanti all'ospedale di Sesto San Giovanni

Una neonata è stata trovata nei giorni scorsi nel parcheggio dell'ospedale di Sesto San Giovanni dove era stata lasciata da alcune ore. Dopo le prime cure prestate dal personale sanitario è stata trasferita al Niguarda di Milano. Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha lanciato un appello alla mamma della neonata chiedendole di farsi avanti. "La piccola grazie all'intervento dei medici ed infermieri ora sta bene e non è in pericolo di vita", ha scritto Di Stefano. "Voglio lanciare un appello alla madre che ha fatto questo gesto: fatti avanti, contattami senza paura perché se il motivo dell'abbandono è legato a problemi economici come Comune abbiamo predisposto numerose forme di sostegno economico". "Faremo il possibile", ha promesso il sindaco, "per assicurare un futuro a questa piccola insieme alla sua mamma".