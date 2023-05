Incidente stradale ad Azzano Mella, si ribalta pullman di studenti

L'allarme è scattato poco prima delle 7 di oggi, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo, che trasportava circa una ventina di ragazzi, ha perso aderenza con l'asfalto ed è finito su un fianco

Incidente stradale questa mattina ad Azzano Mella, in provincia di Brescia. Come riporta il Giornale di Brescia, un pullman di studenti diretti verso la scuola si è ribaltato su un fianco. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero persone incastrate e chi è rimasto coinvolto avrebbe riportato contusioni o lievi ferite.