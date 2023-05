Auto contromano in A27 si schianta sui veicoli: un morto e tre feriti

Cronaca

I numeri sono dell'Asaps, associazione amici e sostenitori della Polizia stradale: delle 195 vittime, 73 avevano meno di 35 anni. Il conto dell'associazione, con sede a Forlì, parte dal fine settimana del 30 dicembre e considera il tempo dalla mezzanotte del venerdì alle 24 della domenica. In questo weekend sono già 17 le vittime, di cui sette con meno di 35 anni

Nella foto l'incidente stradale avvenuto sabato attorno alle 19.20 a Pietracamela, nel Teramano, sulla strada provinciale SP43, in cui due ragazzi sono morti. Ferite anche due ragazze che, sbalzate fuori dall'abitacolo, sono finite in una scarpata