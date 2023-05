Milano, M4 chiude nel weekend in vista dell'apertura di nuove fermate

La linea blu della metropolitana meneghina si fermerà nei fine settimana di maggio e giugno, per consentire i test per le nuove aperture delle fermate di San Babila e Tricolore

Si espande la metropolitana di Milano , che da luglio, vedrà la linea dell'M4 arrivare fino a San Babila. Per questo motivo nei fine settimana di maggio e giugno, oltre alla settimana che va dal 24 al 30 giugno, la tratta sarà chiusa, per consentire i test necessari per inserire questo nuovo percorso, che andrà dalla stazione di Dateo fino a San Babila.

Le tempistiche

In sostituzione alla linea della metropolitana, il comune di Milano consiglia di utilizzare il bus 73, che copre in superficie il medesimo percorso. Questo almeno fino a metà luglio, quando è prevista l'inaugurazione, cioè quando la commissione ministeriale della sicurezza darà l'ok, delle stazioni di San Babila e Tricolore, che si aggiungeranno alle 6 già attive dallo scorso novembre. In previsione delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina previste nel 2026, per l'anno prossimo invece la volontà del comune è quella di ampliare il percorso tra San Babila e San Cristoforo, con un totale complessivo di 21 fermate e 15,2 chilometri di tracciato.