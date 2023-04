Donna uccisa nel Pavese, arrestato uomo che viveva con lei

L'uomo, 30 anni, veniva presentato dalla vittima come suo fratello, ma in realtà pare che tra loro non ci fossero legami di parentela

Svolta sull'indagine per l'omicidio di Anila Ruci , 38 anni, la badante uccisa mercoledì con una coltellata alla gola nella sua abitazione a Scaldasole, in provincia di Pavia. I carabinieri hanno arrestato Osman Bilyhu, 30 anni, che viveva con la vittima: attualmente è piantonato al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è ricoverato da mercoledì sera perché a sua volta ha riportato ferite da accoltellamento.

Le indagini

L'uomo veniva presentato dalla vittima come suo fratello, ma in realtà pare che tra loro non ci fossero legami di parentela. Il provvedimento nei confronti del presunto assassino è scattato dopo l'interrogatorio avvenuto nella notte in ospedale. Ora si attende il comunicato della Procura della Repubblica di Pavia per far luce su un delitto che ha sconvolto la vita di un tranquillo borgo della Lomellina.