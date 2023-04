Incidente nel Comasco, scontro tra monopattino e auto: un morto

Un 30enne, che viaggiava su un monopattino lungo un rettilineo a Limido Comasco, si è scontrato con un'auto. Portato in ospedale in codice rosso, è morto per le ferite riportate

Un uomo di trent'anni è morto questa mattina poco prima delle 6 in un incidente stradale avvenuto a Limido Comasco. Il 30enne era su un monopattino elettrico e in via Roma, lungo un rettilineo, si è scontrato con una Opel Corsa. Trasportato all'ospedale di Tradate, in provincia di Varese, in codice rosso, è morto per le ferite riportate.