Enea, lasciato in “Culla per la vita”, sarà affidato a famiglia idonea

Era stato lasciato nel giorno di Pasqua nella struttura del Policlinico di Milano. Si tratta di un neonato di circa 2,6 chili in buona salute e si chiama Enea: col piccolo è stata trovata anche una lettera firmata dalla madre, dove racconta che il bimbo "è super sano, tutti gli esami fatti in ospedale sono ok", insieme a parole di grande affetto

Il piccolo Enea, lasciato ieri mattina dalla madre alla Culla per la Vita del Policlinico di Milano, ha già trovato famiglia. "Il tribunale - scrive il Policlinico - affiderà il piccolo a una famiglia che si era già resa disponibile ed era stata valutata idonea per accogliere un bambino abbandonato". Insieme a Enea, neonato di circa 2,6 chili in buona salute, ieri mattina è stata trovata nella Culla anche una lettera firmata dalla madre, piena di parole di grande affetto. Si tratta del terzo bimbo che viene affidato alla Culla per la Vita da quando è stata attivata nel 2007.