Omicidio a Milano, morto ragazzo accoltellato alla schiena

Mondo

Secondo il sito Statista sarebbero prevalentemente sudamericane le località più rischiose in base al tasso di omicidi: l’unica non latinoamericana presente nella top-10 è Cape Town, in Sudafrica. Nelle prime posizioni dominano le località messicane, in particolar modo quelle vicine al confine con gli Stati Uniti e con un alto numero di industrie pesanti