Usano materasso come bob su pista da sci, tre ragazzi in ospedale

Un materasso al posto del bob. Un modo “pericoloso” per divertirsi sulla neve. È costata cara la “bravata” a tre giovani turisti di Milano, finiti tutti in ospedale. I ragazzi, tra i 17 e i 18 anni, hanno riportato traumi e lesioni in varie parti del corpo per essere scesi in piena notte su una pista da sci, stesi su un materasso usato, trovato abbandonato da quelle parti. Ad un certo punto della corsa si sono ribaltati cadendo nel bosco sottostante e schiantandosi contro un abete. L’incidente è avvenuto a Valfurva, in provincia di Sondrio.