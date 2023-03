Milano, arrestato maestro d'asilo per abusi sui bambini

Le indagini sono nate da una denuncia degli insegnanti della scuola, trasmessa in procura attraverso la dirigenza dei servizi educativi del Comune. Coinvolti quattro bambini tra i quattro e i cinque anni

Arrestato in flagranza a Milano un maestro d'asilo di 35 anni accusato di violenza sessuale durante le attività a scuolanei confronti di quattro bambini di un'età compresa tra i quattro e i cinque anni. A quanto si è appreso, l'uomo nel novembre del 2021 era già stato trasferito da un'altra scuola materna. A sollevare i sospetti sono stati alcuni racconti fatti dai bimbi alle altre maestre.

Le indagini

Gli abusi sono stati filmati dalle microcamere piazzate in classe dagli agenti del Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano nell'inchiesta lampo coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro. Gli episodi si sarebbero verificati a poche ore dall'inizio delle intercettazioni audio e video. Le indagini sono nate da una denuncia degli insegnanti dell'asilo, trasmessa la scorsa settimana in procura attraverso la dirigenza dei servizi educativi del Comune di Milano. L'arresto è stato compiuto il 29 marzo e convalidato oggi dal gip Lorenza Pasquinelli. Ora la procura approfondirà il passato e il curriculum dell'uomo e cercherà di capire quanti bambini sono stati coinvolti, in questa e nella precedente scuola dove ha insegnato. Previste anche una serie di audizioni protette dei piccoli.