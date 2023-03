Berlusconi ricoverato all'ospedale San Raffaele a Milano per controlli

Cronaca

Sono tante le sfide legate alla salute che l'ex premier ha affrontato durante la sua carriera politica, con recuperi e guarigioni. A tifare per la sua ripresa sono stati tanto gli avversari politici quanto i suoi estimatori. Anche dopo la notizia della sua positività al coronavirus, per la quale viene ricoverato al San Raffaele di Milano il 4 settembre 2020 e dimesso il 14

Nel 2006 in diretta tv Berlusconi ha un malore a Montecatini durante un comizio alla kermesse della Casa delle Libertà. Sviene e si accascia sul palco, ma si riprende poco dopo e si rifiuta di salire sull'ambulanza

Per Berlusconi in quell'occasione soltanto un ricovero di 24 ore all'ospedale San Raffaele in osservazione