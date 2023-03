Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Sono un evento annuale organizzato dal Fondo Ambiente Italiano (FAI). Centinaia di luoghi d’interesse storico, artistico e culturale in Italia vengono aperti al pubblico gratuitamente per un weekend alla fine di marzo. (GIORNATA FAI IN LOMBARDIA - GIORNATA FAI A ROMA)

Gli eventi

Alla scoperta di Inzago, Milano

La storia più antica di Inzago si snoda attorno a due piazze: la Maggiore, e di Vona. Nella seconda metà del Quattrocento il naviglio Martesana andò a delimitare l'abitato sud dove si insediarono alcune delle tante ville storiche che ad Inzago sono disperse nell'edificato. A nord scorre la roggia Crosina, derivata dal Naviglio a Cassano per azionare un complesso di mulini e irrigare i giardini locali, poi prolungata sino a Gessate. Ne permangono ancora suggestivi scorci.

Istituto Buddista italiano Soka Gakkai, Corsico (Milano)

Situata lungo il tratto finale del Naviglio Grande e all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, sin dai tardi Anni '50 del Novecento. Corsico è stata fra i centri del Milanese maggiormente interessati dalla crescita insediativa legata all'espansione postbellica.

Istituto dei ciechi

In pieno centro di Milano, a due passi da Villa Necchi Campiglio e contornato da edifici Liberty, trova la sua sede l'Istituto dei ciechi di Milano. La storia della Fondazione Istituto dei Ciechi affonda le sue radici nel 1840 quando il ragioniere Michele Barozzi realizzò un "istituto d'educazione per i poveri ciechi" su impulso del governatore austriaco Von Hartig.