Milano, oggi l'inaugurazione del nuovo parco a CityLife

Stramilano 2023, oltre 60mila iscritti per la 50esima edizione. FOTO

Sono stati 6mila gli iscritti al percorso della mezza maratona agonistica, mentre per i due tracciati non competitivi, 5 e 10 chilometri, sono state 55mila le persone che si sono presentate a ritirare il pettorale. In prima fila alla partenza della Half Marathon, in piazza Castello, anche la vincitrice dell'edizione 2022 Giovanna Epis e l'ex maratoneta Gelindo Bordin che ha portato il suo in bocca al lupo agli atleti

Ha preso il via questa mattina l'edizione numero 50 della Stramilano che si conferma una vera festa per grandi e piccoli, atleti e appassionati, che hanno colorato le vie del centro del capoluogo lombardo

Come da tradizione, sono tre i percorsi disponibili: uno, che ha fatto registrare seimila iscritti, per la mezza maratona agonistica, e due non competitivi di 10 e 5 chilometri per cui hanno preso il pettorale più di 55 mila persone