Imbersago, cade con la motosega e ferisce la moglie: morta 73enne

Una donna di 73 anni è morta dopo essere rimasta gravemente ferita a un braccio dalla motosega, a Imbersago (Lecco), mentre stava aiutando il marito di 77 anni nel taglio di alcuni pezzi di legna.

L'incidente con la motosega

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, al vaglio dei carabinieri, sembra che l'attrezzo sia improvvisamente sfuggito al controllo dell'uomo, forse a causa di una perdita d'equilibrio, andando a colpire la donna, che ha subito ferite profondissime con abbondante perdita di sangue. La tragedia è avvenuta nelle pertinenze di casa della coppia, nel centro brianzolo. L'uomo ha immediatamente lanciato l'allarme, disperato per l'accaduto, ma nonostante l'intervento sul posto di unità mediche, non c'è stato nulla da fare. La donna è morta per le ferite e dissanguata. Sono in corso ulteriori indagini su cause e dinamica dell'accaduto.