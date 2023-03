Passanti accoltellati a Milano, identificato l’aggressore: è un 23enne

Aveva un precedente per furto con strappo nel mese scorso il 23enne marocchino arrestato dalla polizia a Milano per aver ferito con un coltellino sei passanti ieri pomeriggio nel capoluogo lombardo . Ora è nel carcere di San Vittore. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe trattato di quattro episodi distinti compiuti dalla stessa persona, che non ha esitato a usare un coltellino per colpire alcuni passanti. Due feriti sono stati ricoverati in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita.

La ricostruzione dei fatti

approfondimento

Milano, rapine vicino stazione, passanti accoltellati: un ferito grave

L'uomo, verso le ore 17.40 avrebbe rapinato, nel sottopasso Mortirolo, una 39enne facendo uso di un coltello per rubarle il telefono cellulare. Successivamente, in via Gluck, avrebbe rapinato un’altra donna - condotta poi in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli per una ferita alla mano - sottraendole il telefono cellulare e la tessera Atm. Poco dopo l’uomo avrebbe commesso un'altra rapina in via Sammartini, ai danni di una donna di 34 anni, derubata di 20 euro e del cellulare. La donna è stata trasportata poi in codice giallo al San Paolo. Successivamente l'uomo avrebbe commesso la quarta rapina in viale Brianza nei confronti di una ragazza di 23 anni, ora in codice giallo al Policlinico, cui avrebbe sottratto le carte di credito. In questa circostanza in suo soccorso sono intervenute tre persone, di 24, 68 e 57 anni, che hanno riportato lesioni varie e che sono stati trasportati rispettivamente in codice giallo al Policlinico, in codice rosso al Niguarda e in rosso al San Carlo. Gli uomini ricoverati in codice rosso, secondo quanto reso noto dalla polizia, non sono in pericolo di vita, ma uno si trova in gravi condizioni.