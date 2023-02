Sport, a Milano arriva il coach di quartiere per bambini

Attività sportiva e giochi gratuiti all’aria aperta per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, gestiti da giovani volontari e volontarie coordinati da educatori ed educatrici professionali. Domani, mercoledì 1° marzo, arriva a Milano “Coach di Quartiere”, un progetto di welfare di comunità, promosso dall’agenzia educativa non-profit L’ORMA che dal 2000 sviluppa e propone esperienze formative sportive ed espressive basate sull’educazione non formale.

L'iniziativa

L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Marino da Claudio Massa, Founder e Brand Ambassador de L'ORMA, e da Roberto Ciufoletti, Presidente di Opes Lombardia, alla presenza dell'assessora allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva. “Coach di Quartiere” prevede un percorso di formazione non convenzionale per giovani volontari e volontarie, di età compresa tra i 17 e i 25 anni, che opportunatamente guidati si occuperanno di realizzare nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre 2023 attività sportive gratuite per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni presso due parchi del Municipio 7: il Giardino AIDO nel quartiere Baggio e i Giardini Helenio Herrera Gavilan in piazza Axum.

Le attività sportive avranno inizio il 6 marzo e si svolgeranno dal lunedì al giovedì dalle 16.30 alle 18, sino al 31 maggio. Riprenderanno poi dal 15 settembre al 31 ottobre.

Gli obiettivi

Obiettivo principale del progetto, patrocinato da Fondazione Candido Cannavò e Coni Lombardia, è favorire l’inclusione e la socialità tra i giovani e i bambini, attraverso attività sportiva gratuita all’aperto, alleviando le difficoltà economiche e logistico-organizzative di molte famiglie che faticano a gestire le attività extrascolastiche dei figli. Hanno collaborato attivamente all’individuazione delle bambine e dei bambini beneficiari e al reclutamento dei volontari e delle volontarie alcuni istituti scolastici del territorio: Liceo Scientifico Statale Vittorio Veneto, IC Calasanzio, IC Iqbal Masih. Sono oltre trenta i giovani coinvolti che hanno già intrapreso il loro percorso di formazione a cura de L’ORMA negli spazi dello stadio Giuseppe Meazza e 150 i piccoli potenzialmente beneficiari.