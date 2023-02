Desio, picchia escort e le fa assumere cocaina: arrestato un 28enne

A Desio in provincia di Monza, un uomo di 28 anni è stato arrestato per aver picchiato e sequestrato una escort romena in un hotel. La donna è stata trovata con un cavo intorno al collo. Grazie a una segnalazione di un'amica della giovane che non riusciva a parlarle al telefono, il 28enne è stato rintracciato e bloccato dai carabinieri che hanno trovato la donna a terra, sotto shock e con segni visibili di violenza sul corpo. La vittima ha raccontato di essere stata segregata per diverse ore e di essere stata anche costretta ad assumere cocaina. Privata del telefonino, ha dovuto sottostare alle violenze del suo cliente che ha minacciato di ammazzarla qualora avesse gridato. L’uomo le ha stretto un cavo del cellulare intorno al collo e poi l’ha costretta a consumare cocaina contro la sua volontà. I militari l’hanno trovata udendo dei lamenti provenire da una delle camere.