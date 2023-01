Sesso nell'ascensore della metro di Milano: 19enne e 52enne denunciati

Sesso nell'ascensore della metro. No, non è un film, ma quello che è successo alla fermata Loreto della metropolitana di Milano. Un ascensore perfettamente funzionante, di quelli che collega la superficie con la banchina sotterranea, è rimasto bloccato per parecchi minuti, al punto da far destare qualche sospetto ai dipendenti di Atm. Una sorpresa scioccante quella che si sono trovati davanti: una coppia che faceva sesso: 19 anni lui, egiziano, 52 anni lei, ucraina, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, che avevano scelto di utilizzare la cabina bloccando le porte per evitare interruzioni. Interruzioni prontamente arrivate quando sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno esposto denuncia per atti osceni in luogo pubblico.