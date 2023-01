Milano, blitz "Collettivo delle suv-versive": sgonfiano ruote ai suv

Brutta sorpresa per alcuni automobilisti a Milano, che si sono ritrovati le ruote dei loro suv sgonfie e un messaggio sul parabrezza: "Non prenderlo sul personale, non ce l'abbiamo con te, ma con la tua auto di lusso". Queste le parole contenute nei volantini lasciati su diverse auto in via Mameli. Si tratta di un messaggio firmato dal "Collettivo delle suv-versive" e il fatto è stato denunciato in una nota da Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega, e Chiara Pazzaglia, consigliere della Lega in Muncipio 4, che definiscono gli autori "talebani dell'ambientalismo più sfrenato".