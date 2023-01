Settimo Milanese, donna muore soffocata da un boccone

Lascia il marito e tre figlie

Inutili i tentativi di soccorso. Ad tentare di soccorrere la donna anche alcuni colleghi, che hanno provato a praticarle le manovre di disostruzione. All’arrivo del 118, purtroppo, la vittima era già in arresto cardiocircolatorio e per lei non c’è stato nulla da fare. Come riferisce il quotidiano Il Giorno, la donna lascia il marito e 3 figlie. Sui social, il Comune di Settimo Milanese ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia.