Milano, indagato un uomo che aveva 142 uccelli catturati illegalmente

Economia

I dati certificano come nel 2022 le compravendite concluse siano state 767mila, in aumento del 2,4% rispetto al 2021, ma i segnali per l’anno in corso non sono buoni: si prevede un drastico ridimensionamento dei prestiti, giù di quasi il 20%, e un calo dei rogiti del 13%. “Il fenomeno è causato dal restringimento della possibilità di ottenere il credito, a fronte di quotazioni che dopo lo stop pandemico sono cresciute”, ha dichiarato Luca Dondi, ad di Nomisma