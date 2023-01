Milano, trovato morto modello Gabriel Da Silva. Indagato il compagno

La versione del compagno

È il compagno di Da Silva che chiama i soccorsi. Ed è lui, a fine giornata, a risultare indagato a piede libero per omicidio colposo e omissione di soccorso. Due ipotesi per una morte ancora da chiarire, che le parole del sospettato, a lungo interrogato nel pomeriggio dal pm di turno Simona Ferraiuolo e dai carabinieri della compagnia Porta Monforte e del Nucleo investigativo, non hanno aiutato a ricostruire. Davanti agli investigatori il 71enne ha raccontato quelli che sono stati gli ultimi momenti passati con il 27enne. La serata in casa, con amici, a base di sesso e droghe e la notte in camere separate. A detta del pensionato non sarebbe entrato nella stanza del brasiliano sino all’indomani, quando scopre il cadavere e chiama i soccorsi.