Viaggiano nascosti in un container, 3 migranti denunciati nel Milanese

Hanno viaggiato a bordo del rimorchio di un tir, probabilmente da Trieste fino a Vignate, nel Milanese, quattro persone provenienti dall'Afghanistan, uno dei quali minorenne.

Il ritrovamento

È stato il conducente del mezzo, un bulgaro di 50 anni, una volta arrivato nella ditta in cui doveva scaricare, a sentire dei rumori provenienti dal rimorchio, per questo ha subito chiamato i carabinieri i quali hanno trovato nei container provenienti da Trieste quattro persone. Il minore, peraltro in cattive condizioni fisiche, è stato affidato ai servizi sociali; gli altri sono stati denunciati per violazione delle leggi sull'immigrazione