Meteo a Milano: le previsioni del 4 gennaio

Ambiente

L’ondata di freddo in Giappone , la tempesta artica negli Stati Uniti , che ha causato decine di morti, e le temperature quasi primaverili in Italia . È una fine d’anno segnata da caldo e freddo record , che secondo gli esperti sono due facce della stessa medaglia, quella del cambiamento climatico

Il 2022 passerà alla storia come l'anno più caldo di sempre per l'Italia. Le temperature di dicembre, spiega il climatologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, sono in linea con la tendenza dei primi 11 mesi dell'anno, già evidenziata dall'istituto per le Scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr-Isac)