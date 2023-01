Meteo, inizio anno splendido sulle piste: le previsioni del 3 gennaio

L'anno nuovo si apre con l'anticiclone protagonista sul Mediterraneo Centrale che garantisce grande stabilità ma anche temperature di 10°C - 12°C più alte rispetto alla media stagionale. Al Sud continua a splendere il sole con valori più primaverili che invernali. La situazione è analoga su gran parte d'Europa, le temperature registrate proprio nella giornata di Capodanno segnalano valori record: 19°C toccati in Polonia, 18°C a Monaco di Baviera in Germania e 16°C a Berlino. Emblematico è il caso di Copenaghen con temperature massime che hanno toccato i 10°C - 11°C. Tornando in Italia, martedì 3 gennaio qualche piovasco potrebbe cadere nelle regioni settentrionali, mentre nel resto del Paese il tempo sarà stabile e asciutto. Clima ideale per le località sciistiche (LE PREVISIONI).