Elezioni regionali Lombardia 2023, nomi dei candidati e liste

Appuntamento, tra poco più di un mese, con le elezioni regionali in Lombardia, il 12 e 13 febbraio del 2023: due le giornate previste di voto, per tutta la durata di domenica 12 febbraio e per parte di lunedì 13 febbraio, fino alle ore 15. In corsa ci sono il governatore uscente Attilio Fontana, candidato per il centrodestra, il nome scelto dalla coalizione di centrosinistra Pierfrancesco Majorino, l'ex vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, appoggiata dal Terzo Polo. E manca poco anche alla presentazione ufficiale delle liste: come previsto dal regolamento elettorale regionale, gli elenchi degli aspiranti consiglieri al Pirellone andranno ufficializzati tra il 30esimo e il 29esimo giorno precedente alla data del voto.

Attilio Fontana

Ex sindaco di Varese e governatore in Lombardia dopo Roberto Maroni, Attilio Fontana si ripresenta davanti agli elettori lombardi dopo un primo mandato segnato dalla complessa gestione (e in Lombardia più che mai) della pandemia di Covid. Dato per favorito, gli ultimi sondaggi lo attestano al 45 per cento.

Pierfrancesco Majorino

Nato da giovanissima promessa del Partito Democratico milanese, Pierfrancesco Majorino ha iniziato la carriera politica da prima linea a fianco dell'ex sindaco Giuliano Pisapia, per poi venire riconfermato assessore a Milano con la giunta Sala e infine volare all'interno del Parlamento Europeo, dove siede dal 2019. Gli ultimi sondaggi lo danno a cinque punti di distanza dal favorito Fontana, al 40 per cento circa.

Letizia Moratti

Ha ricoperto negli ultimi 30 anni di politica italiana per il centrodestra: presidente Rai, ministra dell'Istruzione, sindaca di Milano, vicepresidente e assessora di Regione Lombardia. Adesso è pronta a raccogliere i frutti della lunga storia politica in Lombardia e del suo impegno nel sociale.