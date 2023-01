Milano, accoltella donna durante lite: arrestato 81enne

Un uomo di 81 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa di aver accoltellato una donna di 54 anni in un appartamento in via Cogne. Dovrà rispondere di tentato omicidio.

L'accoltellamento

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta e del Nucleo Radiomobile. A chiamare i militari è stato l'81enne intorno alle due di notte, riferendo di aver accoltellato una donna al culmine di una lite per futili motivi, forse per pretese economiche della vittima del ferimento. I carabinieri, hanno accertato che l'uomo, mentre litigava con un coltello da cucina in mano, ha colpito la donna che era saltuariamente ospite in casa sua poiché in una situazione di disagio economico. La donna, colpita all'addome, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. È stata sottoposta a un intervento chirurgico ed è stata ricoverata in pericolo di vita mentre l'arrestato è stato portato nella Casa Circondariale di Milano San Vittore.