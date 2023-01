Milano, svaligiata villa di un imprenditore e di una modella russa

Hanno portato via gioielli, orologi e borse per un valore complessivo vicino ai due milioni e mezzo di euro. L'episodio è accaduto a Milano e risale all'11 novembre: il colpo è stato messo a segno da ignoti che hanno messo a soqquadro la villa che si trova di fronte allo stadio di San Siro, abitata dall'imprenditore anglo-australiano Karim Kalaf, di 39 anni, e da sua moglie, la 34enne modella e influencer russa, ma con passaporto britannico, Galina Genis.

La vicenda

I due si trovavano in vacanza a Dubai e al loro ritorno hanno trovato la casa completamente svaligiata di tutto quanto di prezioso si trovava soprattutto nella cassaforte, aperta con un flessibile, a partire da gioielli e orologi delle marche più prestigiose. Alla polizia Kalef e Genis hanno raccontato di aver ricevuto solo una telefonata mentre erano in ferie da parte del custode che segnalava una porta-finestra lasciata aperta, ma nessun disordine all'interno della villa, abitata dalla scorsa estate. Karim Kalaf, nato in Australia, cresciuto in Gran Bretagna e residente ora in Italia, è fondatore e direttore della KK Global marketing, una società di consulenza e servizi sanitari con sede a Londra, fondata nel 2015. A differenza della moglie, non ama mettere in piazza la sua vita privata: il suo account su Instagram è privato e ha poco più di 300 follower. Galina Genis ha, invece, un profilo Instagram con oltre 26mila follower in cui mostra la sua attività di modella, ma anche momenti di vita privata in compagnia del suo compagno e del figlio avuto nel corso di una relazione precedente.

Il bottino

Tanti i beni preziosi sottratti alla coppia, ma non la Lamborghini Urus e la Ferrari Portofino di Karim Kalaf, trovate intatte nel garage, probabilmente perché i ladri non sono riusciti a trovare le chiavi delle due super car. A Galina è stato rubato anche il passaporto britannico. Sul furto indaga la polizia che ha cominciato ad ascoltare alcune delle persone entrate in contatto con i coniugi milionari nel loro breve periodo di residenza nel quartiere, da colf a estetiste che hanno lavorato per loro. Ma finora in quasi due mesi non è ancora stata trovata la pista giusta.