Milano, rissa in via Moscova a Capodanno: denunciati tre giovani

Tre giovani sono stati denunciati dai Carabinieri per una rissa scoppiata in centro a Milano, in via Moscova, durante i festeggiamenti per Capodanno. Lo ha riferito il Comando provinciale di Milano.

Tre feriti

Coinvolti una decina di ragazzi, alcuni armati di coltelli e cocci di bottiglia. Non si registrano feriti gravi: tre di loro sono stati trasportati dal 118 in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli con lesioni da arma da taglio. Si tratta di un 24enne, con precedenti per droga, che è stato dimesso con 15 giorni di prognosi per ferite al volto, di un 18enne marocchino, con precedenti per associazione a delinquere, dimesso con 8 giorni di prognosi per una ferita alla lingua, e di un 20enne segnalato per violazioni amministrative in materia di droga, dimesso con 10 giorni di prognosi per lesioni alla fronte. Le armi da taglio utilizzate durante la rissa non sono state trovate e si cercano gli altri partecipanti.

Rissa in via De Tocqueville

Poco dopo, intorno alle 2, un'altra aggressione è avvenuta in via De Tocqueville in zona Corso Como, un 26enne marocchino ha riferito di essere stato avvicinato da 6 o 7 giovani nordafricani che lo avrebbero aggredito per rapinarlo del cellulare. Al suo rifiuto sarebbe stato colpito alla testa con una bottiglia in vetro, che gli ha procurato una ferita non grave. Gli aggressori si sarebbero poi allontanati facendo perdere le proprie tracce. La vittima è stata soccorsa da personale del 118 e trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli.